Vela. Carnival Race, prima tappa: tre regate per flotta nella giornata inaugurale

Ha preso il via ieri la Bper International Carnival Race, prima tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving 2025, e la prima Tappa Trofeo Optisud, organizzata dal Club Velico Crotone.

Dall’1 al 4 marzo un evento che segna l’inizio della stagione velica Optimist e che vede la partecipazione di 245 velisti della Divisione A e 39 della Divisione B, di cui 18 Greci, confermando l’importanza di questa competizione.

La giornata inaugurale è stata caratterizzata da condizioni meteo impegnative ma entusiasmanti, con vento da Sud tra i 12 e i 16 nodi.

Le flotte sono riuscite a disputare regolarmente le tre prove in programma, con il campo di regata che ha messo alla prova le capacità strategiche dei giovani atleti.

“Una bella prima giornata per i ragazzi, che hanno disputato tutte e tre le prove. Il vento da Sud è stato, come al solito, oscillante e imprevedibile, ma estremamente interessante dal punto di vista tecnico. Tutti i migliori hanno mostrato ottime prestazioni. Ottimo il lavoro in acqua del Comitato e dello staff organizzativo, che ha garantito lo svolgimento delle regate nel miglior modo possibile”, ha affermato Marcello Meringolo, tecnico nazionale della Classe Optimist, commentando la giornata.

Nella Divisione A, al comando della classifica provvisoria troviamo Andrea Tramontano del Reale Yacht Club Canottieri Savoia (1-2-1), seguito da Pietro Lucchesi della Lega Navale Ostia (6-1-1) e Matteo Adduci della Lega Navale Italiana Mandello del Lario. Tra le regatanti, la prima posizione è di Anna Anelli, attualmente tredicesima in classifica generale (4-6-8).

Nella Divisione B, il miglior piazzamento è di Marco Scaturro del Circolo Velico Marsala (4-1-1), seguito da Matteo D’Addabbo del Circolo della Vela Bari (1-3-2) e da Killan Breda del Club Velico Portocivitanova (2-2-3). Tra le cadette, la prima posizione è occupata da Vittoria Pagani del Circolo Vela Torbole, attualmente sesta in classifica generale (5-4-7).