Carnival Race, s’ammainano le vele: lo stadio del mare di Crotone non delude

Ammaina le vele, oggi, la Bper International Carnival Race, che si è svolta a Crotone a partire dall’1 marzo scorso: un appuntamento ormai più che atteso da molti timonieri, tanto italiani quanto stranieri.

L’edizione numero dieci della kermesse sportiva si chiude anche quest’anno con numeri importati: 284 Iscritti con 18 timonieri provenienti dalla Grecia, di cui 245 della Divisione A (nati cioè dal 2011 al 2014), e 31 della Divisione B (nati dal 2015 al 2016).

Come sempre la Carnival Race Crotone - che è stata anche tappa del Trofeo Kinder più Sport e del Trofeo Optisud - è stata una festa, a cominciare dalla Parata di Carnevale di venerdì scorso, 28 febbraio, con carri, trampolieri, trapezisti e ballerini e che quest’anno si è spostata sul lungomare cittadino.

Il sole e le temperature miti hanno favorito la presenza del pubblico che ha affollato il villaggio della regata allestito al porto di pitagorico mentre nei giorni di regata sono stati presenti il presidente Fiv Francesco Ettorre e il vicepresidente Giuseppe D’Amico oltre al Segretario della Classe Optimist Valter Cavallucci.

Le condizioni meteo sono state uniche e fantastiche, ogni giorno diverse sia per intensità che direzione, con mare piatto ma anche con onda formata, con 9 prove svolte su 12. Solo penultimo giorno, purtroppo, non è stata svolta alcuna prova per il troppo vento e per l’onda formata che ha raggiunto anche i 2 metri.

LE CLASSIFICHE FINALI

Al termine delle quattro giornate di competizioni queste, dunque, le classifiche finali: Juniores assoluta: vince Artur Brighenti (Polisportiva Fior D'olivo-Acquafresca), davanti a Jesper Karlsen (Fraglia Vela Riva) e Cristian Castellan (Società Triestina Sport Del Mare). Quarto Andrea Tramontano (Reale Yacht Club Canottieri Savoia), quinta Leandro Scialpi (Centro Nautico Bardolino).

Classifica Divisione A femminile: prima la greca Stratou Pinelopi (Sailing Club Of Porto Rafti), seconda Arianna Anelli (CV 3 V), terza Mia Paoletti (Club Vela Portocivitanova) e Gloria Ruffoni (Marvelia), quarta la greca Despoina Varsaki (Nautical Club Amfithea) e quinta la sua connazionale Alexandra Lagiou (Nopf).

Classifica assoluta Divisione B: Primo Matteo D’Addabbo (Circolo Della Vela Bari), seconda Breda Kilian (Club Vela Portocivitanova), terzo Marco Scaturro (CV Marsala), quarto Nicolas Suppa (Club Velico Crotone), quinto Giorgio Paonessa (Club Velico Crotone).

Classifica femminile Divisione B: prevale Arianna Anelli (CV 3 V) su Mia Paoletti (Club Vela Portocivitanova) e Gloria Ruffoni (Marvelia), quarta Annalie Meoni (Fraglia Vela Malcesine) e quinta Carol Venneri (Circolo della Vela Bari).

Primo team Cadetti è stato il Club Velico Crotone.

L’appuntamento è per l’undicesima edizione è fissato per le date dal 14 al 17 febbraio 2026.