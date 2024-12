Lettera di minacce a Prefetto e Commissione d’accesso, un indagato

Al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia ed eseguite dalla Squadra Mobile del capoluogo napitino, nella mattinata di oggi è stato eseguito un obbligo di dimora nel comune di residenza a carico di un soggetto ritenuto l’autore di uno scritto contenente delle espressioni minacciose nei confronti del Prefetto di Vibo, che presiede il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica della Provincia, e nei confronti di un componente del corpo amministrativo, ovvero della Commissione d’Accesso di un comune sempre del Vibonese.

L’uomo, secondo gli inquirenti, avrebbe tentato così di impedire ai destinatari della missiva di svolgere la loro attività, in tutto o in parte, o quantomeno turbarla.

Lo scritto, indirizzato ad un componente della Commissione d’Accesso, era stato recapitato personalmente dall’indagato alla Prefettura cittadina, in prossimità della data fissata in cui avrebbe dovuto riunirsi il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicato all’esame delle risultanze dell’attività ispettiva sul Comune oggetto di accertamento.

Al termine dell’attività delegata, su richiesta del PM titolare del fascicolo, il Gip ha emesso la misura cautelare a carico dell’uomo, ora accusato del reato di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti.