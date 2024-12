Muay Thai, ancora medaglie e traguardi per l’Hanuman Gym Crotone

Emanuele De Micco, Antonio Muraca e Giuseppe Sposato

Ancora medaglie e traguardi agonistici per l’Hanuman Gym di Crotone durante l’ultimo appuntamento del 2024 King of the Ring tenutosi al Palasfida “Mario Borgia” di Barletta.

Il torneo organizzato dalla Federkombat, unica federazione riconosciuta dal Coni negli sport da combattimento, ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni del Centro-Sud.

La compagine pitagorica era presente con tre atleti crotonesi: Giuseppe Sposato di 14 anni ed Emanuele De Micco e Antonio Muraca di 18 anni, accompagnati dai tecnici Antonio Albo e Giuseppe Trocino.

Ottimo l’esordio per Sposato che, nella categoria dei 54 chilogrammi, termina in pareggio un incontro dai ritmi molto elevati. Muraca, anche lui alla prima esperienza, si aggiudica la semifinale e vince la finale dimostrando una buona tenuta fisica e tecnica.

Peccato per De Micco che dopo un avvio esplosivo contro un avversario ostico s’infortuna alla spalla ed è costretto ad abbandonare l’incontro.

“Le distanze dalle altre realtà regionali ci penalizzano perché dobbiamo percorrere tanti chilometri per portare i ragazzi a combattere ma, nonostante tutto, chiudiamo questo 2024 agonistico con tante soddisfazioni e molti spunti per migliorare”, ha commentato il Maestro Albo.