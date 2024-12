Va in Questura e denuncia le violenze del compagno, che finisce in carcere

Un 25enne camerunense è finito in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e di altri reati a questi collegati, come le lesioni personali aggravate e la violenza sessuale.

Il provvedimento arriva dopo una rapida attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Cosenza e avviata a seguito della denuncia sporta dalla donna nel novembre scorso e raccolta dai poliziotti della Squadra Mobile.

Gli agenti, specializzati nel trattare reati che vedono vittime persone appartenenti alle cosiddette fasce deboli, hanno ascoltato la giovane straniera con particolare sensibilità, raccogliendo le descrizioni dettagliate dei vari episodi di maltrattamento.

In particolare la donna si è presentata in Questura, dopo l’ennesimo episodio di violenza subita dal camerunense, che l’aveva costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale bruzio.

Nel corso della denuncia ha raccontato agli operatori di convivere con l’indagato da diverso tempo, prima in un altro Stato europeo, e successivamente in Italia.

La donna ha ripercorso il periodo di convivenza, tracciando uno spaccato di autentica sofferenza quotidiana dovuto al comportamento dell’uomo che l’avrebbe mortificata con continui ordini e punizioni, accompagnati da quotidiani gesti di violenza talvolta anche brutali, intimidendola anche con chiare minacce di morte, instillandole la paura che potesse essere uccisa proprio per mano dell’arrestato.

Le indagini della Mobile, coordinate dalla Procura, e che hanno portato ad ascoltare anche altre persone a conoscenza dei fatti, hanno permesso di confermare il contesto descritto dalla denuncia. La vicenda ha così trovato oggi il suo epilogo con l’esecuzione del provvedimento cautelare.