Cosenza, i Carabinieri protagonisti di numerose iniziative di beneficienza

Nella mattinata del 23 dicembre 2024 i Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza si sono recati presso numerose case famiglia, sedi della Caritas, centri di accoglienza e strutture socio-assistenziali e religiose, ubicate in tutta la Provincia brutia, per donare agli ospiti generi alimentari di prima necessità.

Analoga iniziativa è stata adottata, d’intesa con l’Azienda Ospedaliera di Cosenza, a beneficio dei piccoli pazienti del reparto di Pediatria Oncologica dell’Ospedale “Annunziata” di Cosenza, ai quali è stato donato un performante computer che sarà impiegato con funzioni didattiche e di svago.

L’iniziativa, che ha interessato un totale di 23 strutture, ha visto coinvolti nel recapito dei doni i Carabinieri delle Stazioni e dei Nuclei Operativi e Radiomobili competenti per territorio, a beneficio di 180 persone circa tra adulti e bambini afflitti da situazioni di disagio, quali il ricovero ospedaliero per gravi patologie, l’indigenza, l’orfanità e la disabilità.

L’evento, che ha riscosso tanta commozione, non solo tra i destinatari dei doni, ma anche tra gli stessi Carabinieri e il personale in servizio presso le strutture interessate, si inquadra nelle iniziative di solidarietà che da sempre, nel solco della tradizione, vedono l’Arma vicina alle Comunità e attenta alle fasce più deboli e vulnerabili, in armonia con quei principi di prossimità e sostegno cui le Stazioni, quali presidi capillarmente diffusi, informano il loro quotidiano operato.