Drammatica vigilia di Natale: auto va a fuoco, due ragazze perdono la vita

Tragica vigilia di Natale in Calabria dove altre due giovani vite, una della quali ancora minorenne, sono state strappate alla gioia dei propri cari nell’ennesimo incidente mortale.

Il dramma in località Guarna di San Pietro a Maida, centro di poco meno di quattromila abitanti sulla fascia tirrenica della provincia catanzarese.

Da quanto appreso dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto dal distaccamento più vicino di Lamezia Terme, il sinistro ha coinvolto una sola vettura, una Mercedes, con a bordo cinque giovani (tre uomini e due donne) e che nella notte, intorno alle 4 e 30, per cause che sono ancora in fase di accertamento, è andata ad impattare contro degli alberi di ulivo ed una quercia, per poi ribaltarsi.

Tre degli occupanti sono riusciti ad uscire dall’abitacolo prima che l’auto prendesse fuoco con all’interno le due vittime, le due ragazze, una delle quali pare fosse alla guida.

Gli altri giovani hanno riportato incede delle ferite lievi e delle contusioni e una volta soccorsi sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento in ospedale.

Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza ed il Comandante del Nor. Si attende il magistrato di turno per l’autorizzazione al recupero della salme.

(in aggiornamento)