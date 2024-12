Incidente mortale a San Pietro a Maida, aperto fascicolo per omicidio stradale

A distanza di poche ore dall'incidente mortale costato la vita a due giovanissime - Maria Sonetto ed Anna Pileggi, rispettivamente di 17 e 18 anni (QUI) - la Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, con l'obiettivo di accertare chi fosse alla guida del mezzo drammaticamente uscito fuori strada in località Guarda, nel comune di San Pietro a Maida.

A bordo del mezzo, infatti, oltre alle due vittime, erano presenti anche altri tre giovanissimi (tra cui due minorenni), rimasti lievemente feriti ed al momento ancora sotto shock.

Ricoverati nell'ospedale della città della Piana, sono stati già sentiti dai Carabinieri nel tentativo di ricostruire l'accaduto. Individuare il guidatore è ora fondamentale per poter svolgere, come da prassi, gli esami su alcol e droghe, per valutare le condizioni psicofisiche al momento dell'incidente.

Stando alle indiscrezioni al momento note, i tre sopravvissuti saranno iscritti nel registro degli indagati, un atto dovuto al fine di poter svolgere le opportune verifiche del caso, mentre sui corpi carbonizzati delle vittime sarà disposto un accertamento per il riconoscimento e l'autopsia.