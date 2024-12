Motociclista investe pedone e fugge, è caccia al pirata della strada

Stava attraversando la strada, sulle strisce pedonali, quando è stata investita da una moto che sopraggiungendo a velocità sostenuta non si è fermata, travolgendola.

Protagonista, suo malgrado, una ragazza di 23 anni che ieri sera è rimasta ferita in modo serio, riportando diversi traumi. Sulla vicenda, avvenuta all’incirca un quarto d’ora dopo la mezzanotte, su corso Matteotti a Reggio Calabria, stanno ora indagando gli uomini della Polizia Locale, intervenuti sul posto nell’immediatezza.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno immortalato l’esatto momento dell’investimento.

Le registrazioni hanno anche consentito di inquadrare il mezzo, di colore verde, si presume una Kawasaki, e che si sospetta stesse gareggiando in velocità con un’altra moto.

Il conducente non si è fermato e ora la Polizia Locale sta procedendo a tutti gli accertamenti per risalire alla sua identità. Parimenti, i vigili hanno lanciato un messaggio, tramite i media, sia a quest’ultimo che all’altro motociclista (che pare viaggiasse su una Yamaha): l’invito è a presentarsi spontaneamente presso il comando di Viale Aldo Moro per non aggravare ulteriormente la loro posizione giuridica. Stesso invito è stato rivolto anche a eventuali testimoni.