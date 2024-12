Drammatico incidente sulla Sila: muore un 15enne, altri sei feriti

È di sei giovani feriti ed un morto, in particolare un ragazzo di appena 15 anni, il bilancio del violento incidente stradale avvenuto nella notte scorsa su statale 109 della Sila, in località Piterà, nel comune di Catanzaro.

Due le vetture coinvolte in uno scontro frontale: una Audi A4 ed una Lancia Y. Ad avere la peggio il giovanissimo minorenne che viaggiava a bordo di quest’ultima; feriti tutti gli altri occupanti della stessa vettura ed il conducente dell’Audi.

Sul posto sono immediatamente arrivare tre squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno dovuto dapprima estrarre i malcapitati dalle lamiere contorte delle due auto, per poi affidarli al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il loro successivo trasferimento in ospedale. Subito dopo sono stati messi in sicurezza il sito e le vetture.

Presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza mentre il tratto di strada interessato dal sinistro è rimasto chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.