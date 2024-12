Ai domiciliari gli scovano droga e un bypass elettrico, arrestato

Una notte di Natale, quella appena trascorsa, che certamente non dimenticherà un 53enne di Amantea, nel cosentino. Sottoposto ai domiciliari, dove stava scontando un cumulo di pena, è stato visitato, per un controllo di routine, dai carabinieri della stazione cittadina, che dapprima gli hanno trovato in casa, sebbene in modiche quantità, hashish, marijuana e cocaina, ma nel contempo, aiutati dal personale dell’Enel Distribuzione chiamato appositamente, hanno anche accertato l’esistenza di un bypass nascosto sotto l’intonaco del muro che gli consentiva di allacciarsi illegalmente alla rete pubblica per l’alimentazione dell’abitazione.

La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre il 52enne è stato arrestato in flagranza per furto di energia elettrica e posto a disposizione del magistrato di turno, coordinato dal Procuratore Capo F.F. Ernesto Sassano. Nella mattinata successiva, il 26 dicembre, l’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Paola al termine della relativa udienza.