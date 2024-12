Intera abitazione in fiamme a Monterosso: feriti i due inquilini

Due persone sono rimaste seriamente ferite a seguito di un violento incendio che ha interessato un intero stabile di tre piani a Monterosso Calabro, nel vibonese. Sull'origine delle fiamme non c'è ancora certezza, e dopo le difficili operazioni di contenimento e spegnimento sono ora in corso i primi rilievi.

All'interno dell'abitazione - sita in Via Generale Lagrotteria - si trovavano due persone, che hanno riportato diverse ustioni su più parti del corpo. Entrambi sono stati messi in salvo dai Vigili del Fuoco e consegnati al personale sanitario per le cure del caso.

Sul posto due squadre dei vigilfuoco, una autobotte ed il funzionario di servizio, che hanno messo in sicurezza due bombole di gas ed evitato che le fiamme potessero propagarsi alle abitazioni vicine. Ancora in corso le operazioni di smassamento.