La Questura di Crotone traccia il bilancio annuale e ricorda: “Cittadini, denunciate!”

"È auspicabile che i cittadini vittime di violenza di qualunque genere si rivolgano alle Autorità di Polizia al fine di poter tutelare le vittime tempestivamente". Si conclude con un invito esplicito a denunciare il comunicato di fine anno della Questura di Crotone, nel quale si ripercorrono le principali attività del 2024 circa le misure di prevenzione adottate in città.

Attività che hanno visto la Polizia impegnata a "contrastare nuove manifestazioni di pericolosità sociale, tra queste anche quelle di devianza minorile, in grado di turbare diversi ambiti della vita di comunità, che vanno dalla sicurezza urbana, alla tutela delle vittime di violenza domestica o di genere o di fenomeni come il bullismo".

Complessivamente, il 2024 si chiude con l'emissione di 65 avvisi orali, 45 Daspo sportivi (con 14 prescrizioni a presentarsi in Questura durante le manifestazioni sportive), 44 ammonimenti orali per violenza domestica e/o di genere, 17 misure di sorveglianza speciale (11 casi riferiti a soggetti ritenuti intranei alla criminalità organizzata, 6 per soggetti che hanno manifestato comportamenti domestici violenti) e 6 Dacur.

Sempre nel corso dell'anno, sono stati sequestrati beni mobili ed immobili per un valore complessivo di 160 mila euro a carico di un cinquantaquattrenne ad oggi detenuto in quanto condannato per reati di spaccio di droga ed associazione mafiosa aggravata.