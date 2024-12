Stazioni ferroviarie del Sud, conclusi dieci interventi finanziati dal Pnrr

Si sono concluse nelle ultime settimane i lavori programmati da Ferrovie dello Stato in 10 stazioni del Sud Italia, con un investimento complessivo di 50 milioni di euro garantiti dai fondi del Pnrr. L'obiettivo del gruppo era quello di migliorare l'accessibilità alle stazioni ferroviarie, ma anche riqualificarle per incrementare i servizi ed il comfort per i viaggiatori.

Gli interventi hanno interessato sia gli spazi interni sia quelli esterni delle stazioni, migliorando l'accessibilità per i viaggiatori, la qualità dei servizi offerti, il comfort e la sicurezza delle aree pubbliche. In totale, sono stati coinvolti 20 Raggruppamenti Temporanei di Imprese per l'esecuzione dei lavori.

Tra le stazioni ferroviarie interessate, due si trovano in Calabria: quella di Scalea (San Domenico Talao) e quella di Vibo Valentia (Pizzo). Entro il 2026 saranno completati interventi in altri 20 stazioni ferroviarie del Mezzogiorno e sugli 8 hub ferroviaria, tra cui figura quello di Villa San Giovanni.