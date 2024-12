Botti illegali, spaccio di droga e guida in stato di ebbrezza: raffica di denunce a Lamezia

Intensificati i controlli a Lamezia Terme, dove i Carabinieri della locale compagnia hanno svolto una serie di attività coordinate che hanno portato all'identificazione di 85 persone ed al controllo di 40 veicoli, nonchè a delle verifiche all'interno di un bar-ristorante.

Nel corso di tali verifiche, un trentaseienne è stato denunciato in quanto girava con circa 37 chili di petardi e fuochi d'artificio nella sua auto, nel tentativo di rivenderli in maniera del tutto abusiva. I prodotti pirotecnici sono stati prontamente sequestrati.

Situazione differente invece a seguito di una perquisizione domiciliare a carico di quattro soggetti, tutti di nazionalità marocchina, anche loro denunciati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e per ricettazione. Oltre ad essere stati trovati in possesso di 40 grammi di hashish, nella loro abitazione è stata trovata anche della merce rubata a seguito di un furto avvenuto nell'area mercatale lo scorso 9 dicembre.

Altre due persone sono state poi denunciate perchè trovate alla guida dei rispettivi veicoli sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e/o alcoliche. In entrambi i casi si è proceduto al ritiro della patente ed al sequestro del mezzo, per come previsto dal nuovo codice della strada. Sanzionate inoltre 15 persone beccate alla guida mentre usavano lo smartphone.

Un ulteriore soggetto è stato segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore di stupefacenti, essendo stato trovato in possesso di modiche quantità di marijuana per uso personale. Elevata infine una sanzione da mille euro ad un bar-ristorante cittadino per carenze igienico-sanitarie.