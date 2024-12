Crotone. Bilancio del sindaco: “concluso un anno che ha segnato un punto di svolta”

Si è tenuta ieri mattina, nella sala consiliare del Comune di Crotone, la tradizionale conferenza stampa di fine anno del sindaco e dalla giunta. “Siamo arrivati alla fine di un anno straordinario, un anno che ha segnato un punto di svolta per la nostra città. Il volto di Crotone sta cambiando, e lo sta facendo grazie all’impegno, al coraggio e alla collaborazione di tutti” ha detto il sindaco in apertura dell’incontro con la stampa.

Ha proseguito poi elencando il percorso amministrativo del 2024. "Sono stati avviati nuovi cantieri, progetti che per anni erano rimasti solo sulla carta. Tra questi, il più ambizioso è il Progetto Antica Kroton, un simbolo di rinascita culturale e storica che finalmente sta vedendo la luce. È solo l’inizio di un lungo percorso che riporterà alla ribalta le nostre radici".

"È stato inaugurato il Teatro Comunale Vincenzo Scaramuzza, consegnato alle famiglie, ai giovani e agli artisti, con l’obiettivo di far sì che Crotone torni ad essere un punto di riferimento culturale. Per il quarto anno consecutivo è stata rafforzata la macchina amministrativa con nuove assunzioni. Sono ormai oltre 170 le assunzioni effettuate dall’amministrazione sin dal proprio insediamento".

"Si è lavorato per rendere la città più bella e vivibile. La riqualificazione urbana del quartiere 300 alloggi è esemplificativa al riguardo: nuovi impianti sportivi e quelli recuperati dal passato, opere di street art, la riqualificazione varia" prosegue la nota. "Grazie ai finanziamenti del PNRR e agli altri programmi complessi, sono stati consegnati alla città nuovi impianti sportivi mentre sono in corso la riqualificazione della storica piscina ex Coni, la realizzazione di nuove mense scolastiche e nuovi asili".

"Grazie alla collaborazione con la Regione Calabria, la Provincia e le Università della Calabria e Magna Grecia di Catanzaro, Crotone può finalmente vantare la sua prima Facoltà di Medicina e Chirurgia e Tecnologie Digitali, un passo storico per l’istruzione e il futuro dei nostri giovani. I lavori del terzo lotto del lungomare sono ormai in dirittura d’arrivo, insieme a tante opere di riqualificazione viaria eseguiti nei quartieri e nelle contrade".

"È stata avviata una vera e propria rivoluzione nella gestione del verde pubblico: solo nel 2024 oltre 7000 metri di nuovi prati ed aree verdi, oltre 300 nuovi alberi e 7000 nuovi arbusti, 6 interventi con nuove attrezzature ludiche di cui 4 nelle periferie" si legge ancora. "Insieme all’Autorità Portuale si sta lavorando per un nuovo lungomare che darà alla città una nuova identità e accoglierà le numerose navi da crociera che ormai stabilmente attraccano in città".

"Il problema storico del traffico nella zona Tufolo-Farina sarà finalmente alleviato grazie alla nuova strada che collega via Peppino Impastato al popolare quartiere. Non è stato dimenticato chi ha più bisogno: centinaia di migliaia di euro sono stati investiti in progetti di inclusione e supporto sociale, perché nessuno venga lasciato indietro. La raccolta differenziata sta diventando una realtà in diversi quartieri e presto lo sarà in tutta la città. Un anno di importanti eventi gratuiti in città ha consolidato l’idea di una città dedita anche al sano intrattenimento".

"L’accordo per lo sviluppo stipulato con ENI, la revoca del blocco della spesa discrezionale, la definizione dell’ingente debito ereditato dal passato sulla gestione dei rifiuti con la Regione Calabria con il conseguente sblocco delle royalties sull’estrazione degli idrocarburi ed alcune importanti partite contenziose in via di definizione hanno creato le condizioni per le attività realizzate nel 2024 e gettato le basi per il prossimo anno". Il sindaco ha, tra l’altro, annunciato per il 2025 l’apertura di nuovi cantieri e la definizione del PSC, importante strumento urbanistico.