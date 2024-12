Cosenza. Perseguita l’ex che decide di denunciarlo: 23enne va in carcere

Ha appena 23 anni il giovane arrestato ieri dagli agenti di Polizia a Cosenza, a seguito della denuncia giunta in Questura da parte della sua ex compagna, che ha raccontato di numerosi comportamenti violenti e vessatori sopraggiunto a seguito della fine della loro relazione. Comportamenti aggressivi che non si rivolgevano solo alla malcapitata, ma anche al suo nuovo fidanzato.

Questa ha raccontato di aver interrotto la relazione da diversi anni, e di aver dovuto sopportare notevoli persecuzioni da parte dell'ex compagno, che le inviava quotidianamente minacce (anche di morte) tramite messaggi, e-mail e social network, nel tentativo di intimidirla.

Ad aggravare il quadro, una aggressione avvenuta l'estate scorsa, quando l'uomo ha seguito l'ex fino al portone di casa, colpendola con tre pugni alla testa e costringendola a ricorrere alle cure dei medici in ospedale. L'ultimo episodio solo qualche giorno addietro, avvenuto alla presenza del nuovo compagno della vittima, che l'ha così spinta a denunciare.

Gli elementi raccolti dagli agenti hanno permesso di avviare una rapida indagine che ha confermato il quadro indiziario, facendo così scattare l'arresto del giovane con l'accusa di stalking. Al termine delle formalità di rito, è stato trasferito in carcere.