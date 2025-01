Minaccia ed aggredisce la compagna: arrestato 39enne a Cassano

L'avrebbe raggiunta nei pressi della sua abitazione nonostante fosse sottoposto a divieto di avvicinamento, minacciandola per poi aggredirla brutalmente. È quanto accaduto, nei giorni scorsi, a Cassano all'Ionio, dove un trentanovenne del posto è stato arrestati dai Carabinieri, in flagranza di reato, per maltrattamenti.

La vittima, compagna del soggetto, è stata raggiunta nella sua abitazione in località Pantano Rotondo di Sibari, e dopo una prima lite verbale sarebbero sopraggiunti schiaffi, calci e pugni: una violenza che ha richiesto il successivo intervento del personale sanitario per le cure del caso.

Nonostante la furia dell'uomo, questa è riuscita ad allertare i militari che si sono letteralmente fiondati sul posto, fermando l'uomo in flagranza di reato. Sull'indagato gravava un divieto di avvicinamento ed un allontanamento dalla casa familiare, motivo per il quale ne è stato disposto l'arresto,