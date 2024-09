L’aggredisce per farle ritirare la denuncia, non doveva avvicinarla. Arrestato

Nella giornata del 10 settembre scorso, gli agenti della Volante di Cosenza, diretti dal Questore Giuseppe Cannizzaro, hanno tratto in un uomo di 56enne accusato di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Durante un servizio di controllo sul territorio, i poliziotti sono stati allertati da una giovane che, poco prima, mentre si trovava con un suo amico all’interno di un bar per prendere un caffè, sarebbe stata avvicinata da un uomo, già gravato da un divieto di avvicinamento nei suoi confronti.

Lo stesso la stava aggredendo verbalmente, per poi intimarle di restituirgli degli oggetti che in passato le aveva regalato e di ritirare la querela sporta nei suoi confronti. A fronte del suo rifiuto il 56enne si sarebbe poi avventato contro la ragazza, spintonandola e mettendole le mani in faccia.

Il soggetto, non curante della presenza dei poliziotti, avrebbe continuato con gli insulti e le minacce ma, solo grazie all’intervento repentino degli agenti ha interrotto il suo comportamento molesto.