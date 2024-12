Intensificati i controlli a Catanzaro Lido: i risultati della Polizia

Si chiude un mese di controlli a Catanzaro Lido, dove la divisione anticrimine della Polizia ha intensificato i controlli per tutelare la legalità e rafforzare la sicurezza. Un controllo capillare e meticoloso, volto a contrastare ogni forma di illegalità e garantire sicurezza in ogni occasione tramite una vigilanza più atteta.

Nel solo mese di dicembre sono state disposte 2 sorveglianze speciali, a carico di due uomini (di 33 e 27 anni) rispettivamente per maltrattamenti in famiglia e pericolosità sociale. Disposti 3 Dacur nei confronti di altrettanti soggetti (due 23enne ed un 46enne) per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio.

Disposti anche: 20 avvisi orali (uno dei quali destinato ad un minorenne, 16 avvisi orali aggravati (a seguito di condanne definitive per vari reati) e 14 fogli di via obbligatori della durata di quattro anni.