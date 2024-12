Paludi. Si schianta contro un palo, muore ultraottantenne

Un uomo di 82 anni è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la strada provinciale 250 nel comune di Paludi, nel cosentino.

Secondo quanto appurato l’anziano stava viaggiando a bordo della sua auto quando, per cause che sono ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un palo a lato della carreggiata.

Un impatto fatale per l’ultraottantenne, che sarebbe deceduto sul colpo. Inutili infatti i soccorsi dei sanitari intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri.