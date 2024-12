La Provincia di Crotone assume 22 unità, online il bando

La Provincia di Crotone ha indetto tre concorsi per i quali si potrà presentare la propria candidatura da ieri, 30 dicembre, e fino al al prossimo 29 gennaio 2025. I bandi sono pubblicati sul sito della stessa Provincia.

L’ente intermedio, presieduto da Sergio Ferrari, dopo quindici anni e con tre diverse procedure concorsuali, tornerà quindi ad assumere.

Si tratta di ventidue figure, che andranno ad incrementare il numero di personale già attivo, e che dovranno coprire 15 posti a tempo indeterminato part-time (da 18 ore) per il ruolo di operatore esperto operaio specializzato cantoniere; 4 posti a tempo indeterminato (18 ore) per il profilo di istruttore, agente di polizia provinciale; e 3 posti a tempo determinato (24 mesi full-time) per l’incarico di istruttore esperto amministrativo.

“Incrementare il personale sulle strade provinciali – ha commentato lo stesso Ferrari - si tradurrà in maggiore sicurezza sull’intero territorio, in termini di manutenzione e cura della viabilità provinciale, di controllo e vigilanza. Significative anche le figure amministrative previste dal nuovo piano assunzionale, che supporteranno in particolare il personale della Stazione Unica Appaltante, consentendo una gestione celere di tutti gli atti”

Il presidente, nel ringraziare per il sostegno fattivo il vice Presidente Fabio Manica, il consigliere delegato al Personale Mario Megna e tutti i consiglieri, nonché gli uffici per il lavoro svolto ha tenuto a ribadire un concetto che da sempre contraddistingue il suo operato: “Il lavoro è l’unica ricetta che, pur in tempi talvolta difficili e complessi, riesce a produrre risultati validi e certi nel tempo che danno speranza per un futuro prossimo che vedrà ritornare le province protagoniste”.