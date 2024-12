Soriano Calabro. Sequestrati 1200 petardi, ritrovati in un gazebo

A poche ore dallo scoccare della mezzanotte di Capodanno, i carabinieri hanno inferto un altro colpo contro il commercio di botti illegali e pericolosi.

Ben 1200 petardi di categoria P1, detenuti senza la prevista autorizzazione di Pubblica sicurezza e destinati alla vendita, sono stati trovati pertinente ad una abitazione nel centro di Soriano Calabro, nel vibonese, perquisita dai militari della stazione locale insieme ai colleghi dello Squadrone Cacciatori Calabria.

Il materiale pirotecnico è stato immediatamente sottoposto a sequestro e il presunto responsabile denunciato alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia guidata dal procuratore Camillo Falvo.

I controlli in corso, rafforzati ulteriormente proprio in vista delle festività di fine anno, fanno parte del continuo impegno del Comando Provinciale dell’Arma del capoluogo napitino per garantire la sicurezza della collettività e prevenire la diffusione di materiale esplodente non autorizzato.