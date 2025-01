Crotone. Ha un malore mentre è in auto, salvato da una pattuglia dei carabinieri

Avrebbe potuto avere un epilogo tragico la disavventura vissuta nella mattinata di oggi da un uomo di Crotone, che ha perso i sensi mentre si trovava nella sua auto e che è stato salvato dall’immediato soccorso prestatogli da una pattuglia della Radiomobile dei Carabinieri.

Il malcapitato, poco prima di sentirsi male, era al telefono, in videochiamata, con la figlia alla quale aveva detto di non sapere dove si trovasse ed accusando un malore.

Allarmata, la donna ha subito contattato la centrale operativa dei Carabinieri che ha rintracciato il veicolo grazie alle informazioni satellitari.

Sul posto è stata inviata una gazzella dell’Arma: i militari hanno quindi estratto l’uomo dall’abitacolo e lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118, nel frattempo allertati ed arrivati anch’essi sul luogo.

Il soggetto, in condizioni critiche, è stato portato nel pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, in codice rosso, ma da quanto riferito non versa in pericolo di vita.