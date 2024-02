Crotone, ha un malore in casa e non riesce a rialzarsi: intervengono i Vigili del Fuoco

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Avrebbe accusato un improvviso malore l'uomo rimasto chiuso in casa questa mattina a Crotone, in Via Santa Croce: attorno alle 9:45 infatti è riuscito a chiedere aiuto, spiegando di non riuscire a sollevarsi da terra e di non riuscire ad aprire la porta d'ingresso del proprio appartamento.

Circostanza che ha messo in moto la macchina dei soccorsi. Oltre al personale medico del 118 infatti si è recata sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco che, tramite autoscala, è riuscita a raggiungere ed entrare nell'appartamento dal balcone.

Il malcapitato, assicurato su apposita barella, è stato immobilizzato e portato all'esterno, ed una volta a terra è stato affidato alle cure dei sanitari, che lo hanno subito trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti.