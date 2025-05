Marittimo colto da malore al largo di Crotone: soccorso dalla Guardia Costiera

Nella serata di ieri, il personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Crotone, ha effettuato un soccorso medico di un marittimo di nazionalità algerina, colto da improvviso malore a bordo di una mercantile battente bandiera Bahamas, in navigazione in acque internazionali. Dopo aver ricevuto la richiesta di soccorso ed acquisite le notizie necessarie per la gestione dell’emergenza, la sala operativa della Capitaneria di Porto di Crotone metteva in contatto il comandante della nave con il Centro Internazionale Radio Medico, che valutate le condizioni di salute riferite dal comandante della nave, ne disponeva l’evacuazione.

Il mercantile veniva così raggiunto dalla motovedetta, e dopo aver affiancato la motonave trasbordava in sicurezza il marittimo e dirigeva verso il porto di Crotone. Il marittimo veniva successivamente sbarcato nel porto di Crotone ed affidato alle cure del personale del 118, nel frattempo allertato dal personale della capitaneria. Il marittimo è stato successivamente trasferito presso l’ospedale di Crotone, ove è attualmente ricoverato.