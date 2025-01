Lutto in Calabria, morto a 90anni l’ex governatore Giuseppe Chiaravalloti

Giuseppe Chiaravalloti

È morto oggi, all’età di 90 anni (ne avrebbe compiuti 91 il prossimo 26 febbraio), l’ex governatore della Calabria e già magistrato, Giuseppe Chiaravalloti.

L’ex presidente, alla guida della Regione dal 2000 al 2005 dopo essere stato eletto con una coalizione di centrodestra, come espressione di Forza Italia, era nato a Satriano, nel catanzarese, nel 1934.

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova dove, per un breve periodo, ebbe anche come compagno di corso l’attore Paolo Villaggio, nel 1959 fece il suo ingresso in magistratura, venendo assegnato alla Pretura di Crotone, per poi assumere l’incarico di giudice titolare a partire dal 1964 fino al 1976, quando divenne procuratore a Catanzaro.

Nel 1991 è stato nominato procuratore generale presso la Corte d’appello del capoluogo di regione; poi dal luglio 1997 all’aprile 2000 procuratore generale presso la Corte d’appello di Reggio Calabria.

Dopo l’esperienza da governatore della Calabria, dal 2005 al 2012 Chiaravalloti è stato commissario e vicepresidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.