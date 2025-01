Crotone. Trenta nuovi autobus ibridi consegnati alle autolinee Romano

Trenta nuovi autobus nuovi sono stati consegnati questa mattina alla società Autolinee Romano di Crotone per il completo rinnovo della flotta di quelli delle linee urbane e per sostituire i vecchi Euro 3 per le tratte extra comunale.

L’acquisto dei mezzi, ibridi ed a basso impatto aziendale, ha visto un impegno complessivo di circa 15 milioni di euro, di cui l’85% è un cofinanziamento regionale (con fondi nazionali ed europei) ed il 15% della società.

Si tratta di una prima tranche del progetto, a cui si aggiungeranno altri venti autobus, sempre ibridi, che presumibilmente verranno consegnati entro febbraio. A presenziare alla consegna dei mezzi al terminal della società Romano, anche l’assessore regionale ai Trasporti, Gianluca Gallo, che ha poi visitato la flotta acquistata, schierata nel parcheggio interno.

Quest'ultimo ai giornalisti presenti, ha dichiarato che “è un giorno importante per Crotone, perché con un importante finanziamento regionale si vanno a cambiare molti autobus di questa ditta e, soprattutto quelli che servono la città”. Ha poi sottolineato che si tratta anche di “un’azione importante verso la sostenibilità dei trasporti, verso il miglioramento degli stessi, perché si tratta di autobus nuovi che sicuramente favoriranno l'offerta e l’impatto ambientale”.

Per Dino Romano, presidente delle società, presente con l’intero Cda ed una folta delegazione di lavoratori e sindacalisti ed il sindaco Vincenzo Voce “è un investimento importante per l'azienda ma anche per il territorio e per la città. Oggi - ha proseguito - sostituiamo completamente tutti gli autobus che attualmente sono utilizzati proprio nel servizio urbano di Crotone e una parte anche che sono invece per il trasporto pubblico locale sulle linee interurbane”.

“Con la consegna di trenta nuovi autobus ibridi e di ultima generazione la Autolinee Romano ha portato a compimento un investimento importante, realizzato anche grazie alla Regione Calabria. L’Azienda è un’impresa storica della nostra regione che in oltre cento anni di attività ha sempre dimostrato grande professionalità e correttezza, attenzione verso l’utenza e cura dei servizi erogati”, ha commentato invece Mario Spanò, Presidente di Confindustria Crotone.

“Al collega Dino Romano esprimo l’augurio di proseguire nel percorso di crescita e di innovazione della storica azienda di famiglia, in un contesto territoriale sempre più infrastrutturato e collegato”, ha concluso.