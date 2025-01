Dopo il sole torna il maltempo, allerta gialla sulla Calabria tirrenica

Dopo alcuni giorni di sole e temperature miti il maltempo torna a imperversare sul Paese ed in particolare sulla Calabria. Un impulso perturbato interesserà infatti nel corso della giornata di domani dapprima le regioni centro-meridionali, il che porterà precipitazioni che tenderanno a divenire diffuse, anche a carattere temporalesco. Attese anche le prime nevicate sui settori appenninici.

Il giorno dopo, domenica 12 gennaio, si registrerà invece la persistenza del maltempo al Sud, con nevicate sino a quote collinari e venti da nord-est in rinforzo con le temperature che saranno in generale calo.

Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha quindi emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Dal pomeriggio di sabato, sono pertanto previste precipitazioni sparse, tendenti a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio meridionale, Campania, Basilicata e Calabria settentrionale tirrenica, in estensione ad Abruzzo, Molise e Puglia, specie sui settori interni. È stata inoltre valutata e perciò emanata l’allerta gialla.