Maltempo: piove e nevica in Calabria, strade e autostrada sotto stress

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

L’ondata di maltempo ed il freddo, previsti e annunciati già dalle scorse ore (QUI), hanno ammantato puntualmente l’Italia e anche la nostra regione dove la pioggia battente e, soprattutto, la neve caduta copiosamente, stanno creando non pochi disagi alla circolazione sulle principali arterie della Calabria.

Dalle prime ore di questa mattina, quindi, sono diversi i mezzi ed il personale dell’Anas, che come noto gestisce le strade e autostrade regionali, che stanno intervenendo sulle arterie di competenza, principalmente nel territorio della Sila ed anche lungo l’A2 del Mediterraneo, per lo più nei tratti più montati, come ai confini tra Basilicata e Calabria dove le precipitazioni nevose sono ancora in corso.

Mezzi spargisale e spazzaneve sono in azione per ripulire anche le strade statali come la 177 “Silana di Rossano” e la 107 “Silana Crotonese” e sul tratto autostradale tra Padula e Campotenese, così da assicurare la circolazione nella più totale sicurezza.

Al momento il traffico è comunque regolare sulle vie interessate dalle nevicate e fortunatamente non si registrano particolari disagi.

L’Anas ricorda agli automobilisti che viger l’obbligo di pneumatici invernali o di catene a bordo e raccomanda di mettersi in viaggio sulle tratte interessate solo dopo essersi informati sulla situazione meteo in corso e sulle effettive condizioni di viabilità.