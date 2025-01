Castrovillari. Colpo nel supermarket armati di coltello, “beccati”

Gli agenti della polizia di Castrovillari ritengono di aver fatto luce su una rapina avvenuta nella serata del 27 settembre scorso, in un centralissimo supermercato della città del Pollino, il Pick Up, quando due persone travisate erano entrate nell’attività ed armate di coltello avevano minacciato la cassiera e poi portando via l’intero incasso della giornata.

Stamani tre giovani di età compresa tra i 23 ed i 27 anni sono stati difatti arrestati con l’accusa di rapina aggravata in concorso e sono stati poi sottoposti ai domiciliari, come stabilito dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale locale.

Le indagini sono scattate nell’immediatezza del colpo; dopo la fuga dei malviventi, erano intervenuti i Carabinieri che avevano avviato le investigazioni con l’aiuto della Polizia del commissariato cittadino, arrivando in pochissimi giorni a ricostruire compiutamente la dinamica dell’accaduto e ad identificarne i presunti autori.

L’analisi delle immagini della videosorveglianza comunale e di altri negozi aveva consentito infatti di immortalare l’arrivo dei tre, il loro percorso tra le vie cittadine, il sopralluogo, il ritorno - dopo essersi cambiati con altri abiti - di due di loro nella centralissima piazza Giovanni XXIII per compiere la rapina, l’abbandono durante la fuga dei vestiti e del coltello (ritrovati dagli agenti il giorno dopo), e infine il ricongiungimento col terzo complice con l’allontanamento definitivo.

Oltre alle accurate investigazioni, determinante è stata anche la profonda conoscenza del territorio e dei soggetti d’interesse operativo da parte dei poliziotti e dei carabinieri del posto, che ha consentito in brevissimo tempo di riconoscere e identificare i tre indagati.