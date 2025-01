Guasto a linea elettrica a Milano: circolazione ferroviaria in tilt, disagi per chi viaggia

La Stazione di Milano Centale (Foto: Rfi)

Ha comportato inevitabili disagi anche ai viaggiatori da e per la Calabria, un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni in prossimità della stazione di Milano Centrale, registratosi stamani poco dopo le sette del mattino.

Per appurare il danno, che potrebbe esser stato causato da un treno in partenza proprio dal capoluogo lombardo, si sono resi necessari una serie di accertamenti tecnici da parte del personale di Rfi.

Intanto, la circolazione ferroviaria è stata da subito sospesa sulle linee Milano-Genova, Milano-Venezia e Milano- Bologna con i convogli che hanno registrato non solo ritardi ma anche cancellazioni, mentre il circolazione risulta regolare sulla Milano-Torino.

In base a quando riportato da Trenitalia vi sarebbero una dozzina di treni ad Alta Velocità in coda rispetto ai quindici che hanno subito ritardi; quattro invece quelli cancellati. I ritardi vanno da 10 a 160 minuti ma sarebbero destinati ad aumentare con ovvie ripercussioni su tutti collegamenti nazionali.

Ritardi fino a ben 140 minuti si segnalano anche alla stazione Termini di Roma (altro nodo di collegamento strategico per gli spostamenti in Italia) e pesanti disagi in quella di Bologna, dove i convogli, soprattutto quelli dell'Alta Velocità provenienti da nord, stanno accumulando ritardi anche fino a 170 minuti.

La stessa Trenitalia consiglia di evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari e di riprogrammare i viaggi rinviabili.