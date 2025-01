Il Questore di Reggio Calabria incontra i nuovi Ispettori della Polizia di Stato

Questa mattina, presso la sede della Questura di Reggio Calabria, il Questore ha incontrato gli Ispettori della Polizia di Stato recentemente assegnati dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza alla Questura e ai Commissariati presenti sul territorio provinciale.

Durante il colloquio, sono stati illustrati i principali obiettivi operativi per il futuro, in particolare la lotta contro la criminalità organizzata, il controllo del territorio, la tutela dei diritti dei cittadini e la promozione di un rafforzato rapporto di fiducia tra le istituzioni e le comunità locali.

I neo assegnati, ventisette in tutto, disimpegneranno il loro servizio in città ed in tutta la provincia reggina. Il Questore La Rosa ha augurato agli Ispettori buon lavoro, aggiungendo che il loro arrivo rappresenta un valore aggiunto per la comunità e un rafforzamento delle attività operative della Polizia di Stato nella provincia di Reggio Calabria.