Tratta Sibari-Crotone, per Forza Italia “interventi garantiranno un servizio di qualità”

"Una volta completati, i lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Jonica di Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS, garantiranno la possibilità e l’opportunità, tanto per i cittadini di questo territorio che per i viaggiatori, di usufruire di un servizio di qualità".



"Nell’esprimere soddisfazione per le rassicurazioni espresse dalla presidente della terza commissione del consiglio regionale Pasqualina Straface relativamente al rispetto del cronoprogramma dei lavori, il coordinamento di Forza Italia di Corigliano-Rossano rilancia l’azione messa in campo dalla giunta regionale guidata dal presidente Roberto Occhiuto e conferma l’attenzione e l’impegno su questa e tante altre questioni territoriali".

"Tra le altre non può e non deve passare inosservata la vicenda della baraccopoli che insisterebbe sotto il Ponte Almirante, a Torre Pisani, allo scalo di Rossano: una pagina tristissima per la nostra città che evidenzia con tutta forza lo sguardo distratto dell’amministrazione comunale sul territorio, sulle emergenze sociali e di sicurezza. Anche in questo caso non mancheremo di fare la nostra parte per portare a soluzione un problema che si protrae non da settimane o mesi, ma da oltre 5 anni".