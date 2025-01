San Giovanni, consegnati i lavori di messa in sicurezza del costone petraro

La sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, esprime grande soddisfazione per la consegna dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso Petraro, un intervento fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e preservare l'integrità ambientale della zona che si è reso possibile grazie all’ottenimento di un finanziamento di 1 milione 950 mila euro.

I lavori riguarderanno la regimazione delle acque a monte, il disgaggio di rocce, il consolidamento e rafforzamento corticale con rete funi metalliche e gli ancoraggi per aumentare la stabilità della coltre alterata e fratturata. «Continuiamo con l’impegno di sempre, aggiungendo un altro tassello importante per la salvaguardia del nostro territorio», ha dichiarato la Sindaca Succurro.

Rosaria Succurro ha inoltre sottolineato l'importanza di questo progetto: «In un territorio soggetto a dissesto idrogeologico come il nostro, è fondamentale investire nella messa in sicurezza dei costoni rocciosi. Questa iniziativa non solo garantirà la sicurezza dei cittadini, ma contribuirà anche alla protezione dell'ambiente e alla valorizzazione del nostro paesaggio».

La aindaca ha infine ribadito proprio la priorità della messa in sicurezza del territorio, quale investimento strategico per garantire la sicurezza delle popolazioni, la salvaguardia dell'ambiente e la sostenibilità economica: «È un compito che richiede impegno e cooperazione a tutti i livelli, affinché si possano costruire comunità più resilienti e preparate ad affrontare le sfide del cambiamento climatico e del dissesto idrogeologico».