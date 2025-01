Casabona, fiamme dal camino si estendono fino alla tettoia: intervengono i Vigilfuoco

Nel pomeriggio di oggi, martedì 21 gennaio, i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio provocato da un camino e che si era esteso al tetto di un’abitazione di tre piani, in via Aldo Moro a Casabona.

La squadra del distaccamento di Cirò Marina, arrivata sul posto, ha notato che le fiamme stavano interessando anche il tetto in legno della palazzina.

In aggiunta è intervenuta anche l’autoscala della sede centrale di Crotone, che ha dato la possibilità di operare dall’alto, evitando il propagarsi del rogo all’intero stabile ed a quelli vicini. Non si registrano feriti. Sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale.