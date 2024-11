Crotone. Garage a fuoco a Vescovatello, fumo “invade” i piani superiori

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un incendio, divampato in magazzino che si trova in via Gaetano Salvemini, nel popoloso quartiere di Vescovatello, a Crotone, ha tenuto impegnata dalle 7 di questa sera una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale, che ha spento il fuoco evitando che lo stesso potesse propagarsi ai piani superiori.

All’arrivo sul posto, una intensa colonna di fumo aveva infatti interessato parte del palazzo, fuoriuscendo dalla serranda chiusa di un garage.

Con un’attrezzatura specifica in dotazione, i pompieri hanno così scardinato la saracinesca per poter intervenire direttamente sulle fiamme che si erano propagate all’interno.

Non si registrano fortunatamente feriti mentre sono ancora da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.