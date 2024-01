Incendio in seminterrato di Crotone: salvato un cane, in sicurezza una bombola del gas

Le squadre dei vigili del fuoco di Crotone sono dovute intervenire stamani intorno alle 11 e 30 in una traversa di viale Gramsci, sul lungomare cittadino, per un incendio divampato improvvisamente in alcuni locali al piano seminterrato di uno di due palazzi a sei piani che insistono nella zona, ed utilizzato come appartamento.

Il fuoco, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha causato fortunatamente feriti, unico coinvolto nel rogo un cane che è stato subito messo in sicurezza dagli agenti della polizia giunti anche loro sul luogo, e poi riconsegnato, ancora spaventato e tremante, ai legittimi proprietari.

Sotto l’immobile interessato dalle fiamme sono presenti i garage del palazzo, dove sono in corso i sopralluoghi per verificare eventuali danni o pericoli.

I vigili, una volta entrati nei locali, sono riusciti a spegnere le fiamme nel più breve tempo possibile, mettendo in sicurezza anche una bombola del gas. Sono in corso gli accertamenti per comprendere la causa dell’incendio.