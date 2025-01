Trasversale delle Serre, firmato protocollo d’intesa tra Anas e Prefettura

Si è tenuto questa mattina presso la Prefettura di Catanzaro, un incontro finalizzato alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa nell’ambito degli interventi di completamento dell'opera commissariata per i nuovi tratti della strada statale 182 'Trasversale delle Serre'.

Il Prefetto Castrese De Rosa, il Commissario Straordinario Francesco Caporaso, il Dirigente dell'Ispettorato del Lavoro di Catanzaro Crotone Annarita Carnuccio, il Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera Provinciale di Catanzaro Gen. Antonio Battistini , hanno stipulato - alla presenza dei rappresentanti per le Organizzazioni Sindacali, per la FILLEA CGIL Emanuele Scalzo e Simone Celebre, per la FILCA CISL Ernesto Lombardo e per la FENEAL UIL Vittorio Vattini - il Protocollo di Intesa atto al coordinamento delle attività di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e relativo ai cantieri dove sono in corso agli interventi di completamento dei lotti 'Bretella per Petrizzi' e 'Gagliato Soverato' ricadenti nella provincia di Catanzaro -.

Il Protocollo d'Intesa, già sperimentato con successo con la Prefettura di Cosenza e con la Prefettura di Vibo Valentia, è finalizzato a disciplinare le modalità di concertazione della attività per la sicurezza nei cantieri, garantire un maggior controllo ed una migliore vigilanza del processo produttivo.

Si tratta di un prezioso strumento informatico che fornisce dati e documentazione di immediata consultabilità da parte degli Organi di vigilanza tramite il Cavis (Cantiere virtuale della sicurezza), un luogo virtuale di incontro preventivo di tutti i soggetti responsabili della sicurezza del cantiere e presso il quale si svilupperà l’interscambio di informazioni e documentazioni che consentiranno al coordinatore per la sicurezza e al responsabile dei lavori di svolgere le loro attività di controllo prima dell’avvio di ogni lavorazione anche grazie a sopralluoghi congiunti, preliminari e nelle successive fasi delle attività.

La realizzazione dell’itinerario di collegamento Ionio- Tirreno della parte centrale della Calabria, connotato da un’elevata valenza in tema trasportistico, consentirà, una volta raggiunto il completamento, una sostanziale riduzione dei tempi di percorrenza rispetto a quelli attuali, assicurando al contempo l’incremento degli standard di sicurezza stradale.

Per contrastare i tentativi di infiltrazione criminale negli appalti, il Commissario Straordinario, la Direzione Tutela Aziendale Anas e le Prefetture competenti hanno sottoscritto specifici Protocolli di Legalità per ciascuno degli interventi ricadenti nelle due province interessate dalla realizzazione della Trasversale delle Serre (Vibo Valentia e Catanzaro).