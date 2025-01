Ricercato per una rapina a Lodi, catturato a Crotone

È stato arrestato a Crotone, dagli uomini della squadra mobile locale insieme agli agenti del commissariato di Gela, un 32enne, B.A. le sue iniziali, su cui pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione.

L’uomo è stato infatti condannato in via definitiva a due anni e dieci mesi di reclusione per rapina, sostituzione di persona e resistenza a pubblico ufficiale per fatti che sono stati commessi nel 2019 a Lodi, in Lombardia.

I poliziotti, dopo delle attente ricerche condotte in sinergia con i colleghi siciliani, lo hanno individuato nel capoluogo calabrese mentre si trovava nei pressi del centro cittadino insieme ad altre persone.

Un volta individuato, nel pomerigio di ieri, il 32enne è stato quindi arrestato e immediatamente tradotto nella Casa Circondariale del capoluogo pitagorico mentre sono in corso approfondimenti investigativi per comprendere per quale ragione si trovasse nel crotonese.