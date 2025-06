Isola. Ruba nel market, dà una testata a un addetto e tenta la fuga. Beccato

I Carabinieri di Isola di Capo Rizzuto hanno arrestato in flagranza un moldavo accusato di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. I militari, avvisati da una chiamata al 112, si sono precipitati in un supermercato della popolosa cittadina del crotonese dove poco prima un giovane, dopo aver prelevato della merce dagli scaffali e averla messa in due zaini che aveva con sé, aveva tentato di allontanarsi del negozio.

Ad impedirgli di farla franca, però è stato il sistema antitaccheggio, che ha allarmato subito un addetto alla sicurezza che ha provato a fermarlo, ma l’uomo, per assicurarsi la fuga, lo ha colpito con una testata.

Allo stesso modo ha poi opposto resistenza anche ai carabinieri, giunti proprio in quel momento, e che l’hanno bloccato e accompagnato in Caserma.

La refurtiva è stata recuperata e subito restituita al supermercato. Al termine di tutti gli accertamenti, invece, il moldavo è stato dichiarato in stato di arresto e condotto nella Casa Circondariale di Crotone.