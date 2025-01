Viabilità Siderno-Locri, al via completamento della pubblica illuminazione

Portare la pubblica illuminazione dove non c’è mai stata. È l’obiettivo che sta realizzando l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, che nei mesi scorsi ha ottenuto un finanziamento ministeriale per l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile, che la giunta ha deciso di destinare al completamento della pubblica illuminazione lungo la strada di collegamento interno che da via Carrera conduce a via Cosmano a Locri, i cui lavori hanno preso il via a inizio settimana.

Si tratta di una strada percorsa quotidianamente da numerosi veicoli a motore, ma anche da ciclisti e pedoni che però, dopo il tramonto, patiscono il disagio di doversi muovere completamente al buio, nel tratto che va dalla rotatoria di via delle Gelsominaie fino al cavalcavia posto sopra la fiumara Novito.

Un disagio che verrà superato a breve, visto che i lavori in corso prevedono innanzitutto l’installazione di quattro lampioni ornamentali all’interno della rotatoria e di diciannove lampioni a led che illumineranno la strada fino al cavalcavia. Anche su quest’ultimo saranno installati otto nuovi corpi illuminanti sul guard rail per segnalarne l’inizio e la fine.

Dunque, ancora una volta la capacità di programmazione dell’Amministrazione Comunale (frutto di un lavoro di squadra condotto dall’assessore al ramo Carlo Fuda e dal settore Lavori Pubblici dell’Area 3 dell’Ente) si traduce nella realizzazione di un’opera pubblica capace di implementare la sicurezza e la percorribilità di un’infrastruttura rimasta, per decenni, in una zona d’ombra (e non solo in senso metaforico) per nulla consona a una città moderna, popolosa e vivace come Siderno!