Ennesimo incidente mortale a Mandatoriccio, Lavia (Cisl): “È un’ecatombe”

"Poche ora fa a Mandatoriccio ha perso la vita in un incidente sul lavoro un giovane operaio di 26 anni, a causa del cedimento del tetto del capannone su cui stava lavorando. Mentre ci stringiamo attorno ai familiari della vittima, unendoci al loro dolore, continuiamo a registrare un bilancio sempre più drammatico: è una ecatombe vera e propria, quella delle morti sul lavoro. Servono controlli, prevenzione e cultura della sicurezza".

È quanto dichiara il segretario generale della Cisl di Cosenza, Giuseppe Lavia, che prosegue: "Non si può uscire di casa per andare al lavoro e non farvi più ritorno. In attesa che vengano accertate le dinamiche dell’accaduto, come Cisl gridiamo la nostra rabbia e la nostra indignazione: fermiamo questa scia di sangue".