Vicino agli ultimi: a Don Ezio Limina la targa della Professionalità del Rotary

Mons. Ezio Limina

La targa della Professionalità “Pasquale Scalise” sarà assegnata a monsignor Pancrazio Limina, a cui il Rotary Club di Crotone ha deciso di rendere omaggio con la consegna dell’onorificenza, giunta alla 36 edizione.

Nata dall’idea del Past President Pasquale Scalise, la targa rappresenta il riconoscimento dell’impegno finalizzato al miglioramento delle condizioni economiche e sociali del territorio e nel corso degli anni ha visto interessare gli ambiti più disparati: dall’economia allo sport, dal mondo della sanità a quello dell’artigianato.

“Per la prima volta il Rotary ha creduto di valorizzare la professionalità in ambito sociale avvertendo il bisogno di riportare l’attenzione dell’intera comunità verso la cultura del dono disinteressato che apporti beneficio sostanziale e concreto a chi ne abbia bisogno”, dice la Presidente Maria Fontana Ardito.

Il concetto di Servizio disinteressato è uno dei punti cardine del Rotary International e il Rotary Club di Crotone ha inteso riconoscere in questa azione una dignità professionale dove perseguita in modo continuativo e fruttuoso.

La scelta è caduta in modo naturale verso Monsignor Limina, “Don Ezio”, per l’intera comunità cittadina, esempio di dedizione incondizionata nei confronti degli “ultimi” tanto da “tramutare” l’impegno religioso in una vera e propria azione umanitaria.

La mensa dei poveri “Padre Pio” rappresenta per i più fragili un punto di riferimento e ristoro per la soddisfazione del bisogno primario relativo al nutrimento, perché anche in questo tempo “evoluto” a Crotone c’è tantissima gente che non ha la possibilità di approvvigionarsi neppure un pasto!

Il Rotary ha quinti inteso portare all’attenzione dell’opinione pubblica questa realtà fatta di povertà e invisibilità rendendo omaggio a chi, in modo discreto e silenzioso ha lavorato per la creazione di una struttura capace di provvedere alla preparazione di 150 pasti al giorno attivando una reazione solidale a catena attraverso il coinvolgimento di singoli cittadini e associazioni che uniti nel servizio, decidono quotidianamente di donare tempo e risorse ai più fragili.

L’appuntamento è dunque per giorno 30 Gennaio alle 18 nella Sala Consiliare del Comune di Crotone per la cerimonia di premiazione con l’intervento del socio Rotary Giulio Capocasale e di Lucia Bellassai.

Le conclusioni saranno affidate al Past Governor Pasquale Verre, Presidente Commissione Azione Professionale del distretto Rotary 2102, durante la cerimonia ci saranno degli intervalli musicali a cura del Coro degli studenti della scuola media “Anna Frank” di Crotone.