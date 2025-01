A Crotone incontri formativi sulla raccolta differenziata

Come è noto è stata avviata la raccolta differenziata porta a porta in molti quartieri della città di Crotone e nei prossimi giorni altre zone saranno interessate dal percorso virtuoso messo in campo da Comune ed Akrea.

Gli enti, nell’ottica del positivo dialogo instaurato con la cittadinanza promuove una serie di incontri formativi che coinvolgeranno cittadini, associazioni di categoria e alunni delle scuole cittadine. Una ulteriore occasione per imparare a separare correttamente i rifiuti e contribuire tutti insieme per un ambiente più pulito.

Il calendario degli appuntamenti: 31 gennaio dalle ore 17:00 alle 18:00 presso la Confcommercio; l'1 febbraio dalle ore 11:00 alle 13:00 al Palakrò; dalle 15:00 alle 16:00 alla Chiesa parrocchiale del SS. Salvatore in Fondo Gesù e dalle ore 17:00 alle 18:00 nella sede comitato Lampararo.

Poi, il 2 febbraio dalle ore 17:00 alle 18:00 nella Sede comitato Margherita; il 3 febbraio dalle 16:00 alle 17:00 da Fenimprese; il 4 febbraio dalle ore 17:00 alle 18:00 alla Confcommercio; ed infine il 5 febbraio dalle ore 17:00 alle 18:00 presso Confindustria.

Sarà poi comunicato il calendario di appuntamenti presso le scuole cittadine.