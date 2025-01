Denunciato dall’ex la stalkerizza ossessivamente, anche mentre è dai Carabinieri

Nei giorni scorsi i Carabinieri di Verbicaro hanno tratto in arresto, in flagranza, un 53enne del posto che già sottoposto ad un divieto di avvicinamento all’ex compagna 51enne, e conseguente ad una denuncia sporta nel novembre scorso proprio da quest’ultima, è stato arrestato per aver violato la misura a suo carico.

Nella querela la donna aveva riferito di essere ormai da diversi mesi vittima di ripetute e continue minacce e molestie, anche telefoniche, da parte dell’ex per questioni di gelosia: l’uomo non avrebbe accettato la fine della relazione.

Le indagini, seguite dalla Procura di Paola, avevano anche portato a scoprire che in una circostanza il 53enne si sia anche appostato sotto casa della vittima, suonando insistentemente al citofono per un’intera notte.

Per queste ragioni, come detto, il 28 novembre, al soggetto era stato notificato il divieto di avvicinarsi alla parte offesa e ai luoghi dalla questa frequentati, oltre che di comunicarci, ed un divieto di dimora a Verbicaro.

Divieti che secondo i carabinieri avrebbe violato più volte chiamando al telefono la donna ed avvicinandosi anche alla sua abitazione.

Difatti, proprio mentre la compagna era in caserma, ancora una volta, per denunciarlo, questi l’avrebbe continuato a chiamare al telefono in maniera ossessiva dicendole anche che si sarebbe andato a casa sua.

A questo punto i Carabinieri hanno deciso di cercarlo e lo hanno rintracciato proprio vicino casa della donna: alla vista dei militari, ha provato a dileguarsi venendo però bloccato. Il Gip ne ha poi convalidato l’arresto, disponendo per lui l’obbligo di dimora nel comune in cui risulta residente.