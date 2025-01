Casabona. Mezzi senza benzina, si ferma la raccolta dei rifiuti

A Casabona, nel crotonese, i mezzi della raccolta rifiuti sono fermi da due giorni a causa della mancanza di gasolio, impedendo agli operatori ecologici di garantire il servizio di raccolta dei rifiuti.

È quanto denuncia Francesco Aprigliano, Segretario Regionale della Fit-Cisl, dicendosi preoccupato per questa situazione, definita “grave”, che a suo dire “non solo mette a rischio la salute pubblica e il decoro del paese, ma evidenzia anche una mancanza di programmazione e di gestione efficiente delle risorse da parte di chi è responsabile del servizio”.

Gli operatori ecologici, “già da tempo impegnati con sacrificio e professionalità, non possono essere messi nelle condizioni di non poter svolgere il proprio lavoro per colpe non loro” prosegue il sindacalista.

La Sigla chiede quindi interventi urgenti da parte del Commissario Prefettizio dell’Ente e dei responsabili della gestione del servizio, affinché venga immediatamente risolta la questione del rifornimento di carburante e garantita così la continuità del servizio, “fondamentale per il benessere della comunità”.

“Inoltre - prosegue Aprigliano - riteniamo che debba essere avviato un tavolo di discussione con l’Ente comune per migliorare l'organizzazione del servizio di raccolta rifiuti, evitando il ripetersi di simili problematiche in futuro e tutelando nel contempo i diritti e la sicurezza degli operatori ecologici, che si trovano a dover affrontare disagi non dipendenti dalla loro volontà”.

Il segretario ha quindi espresso la sua solidarietà e il suo supporto a tutti i lavoratori coinvolti che, nonostante le difficoltà che riscontrano giornalmente, “si dedicano a svolgere il loro compito con impegno”.

Aprigliano assicura infine che la Fit-Cisl resterà sempre al fianco degli operatori, “affinché le giuste condizioni di lavoro vengano rispettate e il servizio pubblico venga reso in maniera adeguata”.