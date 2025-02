Colpo allo spaccio nella Piana, scovato quasi un quintale di marijuana

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un’operazione portata a termine dai carabinieri di Gioia Tauro, collaborati dai colleghi dello Squadrone Cacciatori di Calabria, ha permesso di infliggere un duro colpo ad un importante canale di spaccio della zona, col sequestro di quasi un quintale di droga, ma anche di materiale esplosivo, e con il fermo di una persone ed la denuncia di un’altra.

Durante una perquisizione i militari hanno difatti scoperto quasi 80 chili di marijuana, suddivisi in 70 sacchi, che erano stati nascosti con abilità in un barile poi interrato a circa un metro di profondità on un terreno lui riconducibile al fermato, un uomo del posto arrestato immediatamente e per il quale si sono spalancate le porte della casa circondariale di Palmi.

Ma l’operazione non si è fermata qui: nel corso della stessa attività, un altro soggetto è stato denunciato per detenzione illecita di materiale pirotecnico.

I carabinieri, all'interno di un’attività commerciale a riconducibile al soggetto, vi hanno trovato difatti ben 23 scatole contenenti fuochi d’artificio per un peso totale di circa 15 chilogrammi.

La vera sorpresa, però, all’interno della casa dell’uomo dove c’era una stanza segreta nascosta dietro una parete del bagno. Alla stessa si accedeva solo spostando alcune piastrelle mentre un ingegnoso meccanismo permetteva di sigillarla dall’interno.