"Un segno di speranza che porti le coscienze ad interrogarsi": è con questo spirito che domani, sabato 8 febbraio, alla presenza del Vescovo Monsignor Stefano Rega e delle autorità locali, saranno donati all'Ospedale di Praia a Mare due quadri benedetti da Papa Francesco.

L'iniziativa è organizzata nell'ambito del Giubileo 2025 “Pellegrini di Speranza” e prevede due momenti: alle 10.30 la Celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo alla presenza delle autorità locali, degli operatori sanitari, dei pazienti e dei loro familiari unitamente a tutti coloro che hanno a cuore la sanità; seguirà alle 11.30 la cerimonia di consegna dei quadri.

Sebbene l'idea di chiedere al Santo Padre la benedizione delle immagini sia scaturita a seguito di episodi “di basso profilo morale” – come sono stati i ripetuti strappi dei manifesti funebri avvenuti a Scalea, in particolare quelli dei medici e quelli con cui si ringraziavano gli operatori sanitari (non una “ragazzata” bensì azioni mirate) - il bello di questa iniziativa è che coinvolge realtà e persone profondamente diverse.

Episodi incresciosi che diventano così l'occasione non solo per condannare il male ma anche per sottolineare quanto di bello c'è nella terra di Calabria.

Le vicende dell'Ospedale di Praia a Mare e della sua mancata riapertura sono a tutti note, pochi però sono a conoscenza degli sforzi che ogni giorno i medici e gli operatori sanitari compiono in condizioni di grande precarietà, sia dal punto di vista professionale che da quello umano.

La donazione dei quadri, dunque, vuole essere non solo un gesto di gratitudine nei confronti di chi quotidianamente si spende in questa struttura e un motivo di speranza per i pazienti ed i loro familiari, ma anche un'azione che faccia interrogare le coscienze di chi, a qualsiasi livello, ha responsabilità sociali, in particolare sulla sanità.