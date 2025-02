Lupo intrappolato in un cappio, rischia di soffocare. Salvato

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un lupo finito imbrigliato con la spalla e con il collo in un cappio metallico è stato soccorso e salvato dai carabinieri Forestale di Sersale, in località Gaccia di Pianopoli, nel catanzarese.

I militari sono stati avvisati da una telefonata arrivata al numero 1515 e si sono subito recati sul posto trovandovi un esemplare di lupo italico, dal classico pelo grigio-marrone, intrappolato vicino alla rete di un fondo agricolo, bloccato da un cavo a cappio che minacciava di strangolarlo ad ogni suo tentativo di divincolarsi.

Sono stati così fatti intervenire gli esperti faunistici del Reparto Biodiversità dell’Arma che assistiti dai veterinari del Cras, il Centro di Recupero Animali Selvatici di Catanzaro, facendosi luce con le torce, dato che nel frattempo era calato il buio, hanno avvicinato l’animale con cautela - per il rischio che potesse rivoltarsi contro - disincagliandolo per poi sedarlo e medicarlo prima di rimetterlo in libertà.

Sono in corso degli approfondimenti dei forestale, intervenuti insieme ai collegi della Stazione di Pianopoli, per accertare la dinamica dell’accaduto e risalire a chi possa aver installato il cappio a nodo scorsoio in acciaio, una trappola rudimentale spesso utilizzata per la cattura illegale di fauna.